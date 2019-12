Bakıda yeni nəhəng ticarət mərkəzi tikiləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DLR Group-un saytında məlumat yer alıb.

"Baku City Mall" adlanan ticarət mərkəzində hipermarket, çox sayda kafe və restoran, əyləncə məkanları yer alacaq.

Bildirilir ki, "Ağ şəhər"də salınacaq "Baku City Mall" Azərbaycanın ən əsas alış-veriş və istirahət məkanına çevriləcək.

"Baku City Mall"un dizayn edilmiş görüntülərini təqdim edirik:

