Parisdə "Norman Dördlüyü" liderləri - Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Fransa Prezidenti Emmanuel Makron, Almaniya Kansleri Angela Merkel, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski arasında görüş baş tutub.

Metbuat.az “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, görüş Yelisey Sarayında keçirilib.

