ABŞ Konqresi ölkənin 738 milyard dollarlıq 2020-ci il müdafiə büdcəsini təsdiqləyib.

Metbuat.az RİA "Novosti"yə istinadən xəbər veirr ki, büdcə layihəsinə əsasən, xaricdə əməliyyatlar aparmaq üçün 71 milyard dollar ayırılır.

Bundan başqa təsdiqlənən hərbi büdcə layihəsi Ukraynaya 300 milyon dollar həcmində hərbi yardım ayrılmasını nəzərdə tutur.

