Bakı şəhəri, Binəqədi rayonunda “EuroHome” tikinti materialları bazarı ərazisində baş verən yanğın davam edərkən oğurluq hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Report”un hadisə yerində olan əməkdaşı xəbər verir ki, oğurluğa görə 3 nəfər saxlanılıb.

