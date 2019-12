Bu gün Nobel Sülh Mükafatının təqdimat mərasimi keçirilib.

Metbuat.az-ın Nobel Komitəsinin rəsmi saytına istinadən verdiyi xəbərə görə, mərasim Norveçin paytaxtı Oslo şəhərində baş tutub.

2019-cu il Nobel Sülh Mükafatı Efiopiya Baş Naziri Abiy Əhməd Əliyə təqdim edilib.

Baş Nazir Efiopiya və Eritreya arasındakı müharibəni başa çatdırmaq üçün göstərdiyi səylərə görə bu mükafata layiq görülüb.

