Böyük Britaniyanın Baş naziri Boris Conson jurnalistin sualına cavab vermək əvəzinə soyuducuda gizlənib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ölkədə dekabrın 12-də baş tutacaq parlament seçkiləri ərəfəsində süd müəssisəsinə baş çəkən Baş nazir jurnalistlərlə görüşüb.

Müxbirlərdən birinin sualına cavab verməkdə çətinlik B.Conson “mən bir saniyəyə qayıdıram” deyərək köməkçilərinin müşayiəti ilə soyuducuya girib.

