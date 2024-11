Baş ağrılarına 2 manatlıq çarə

Başda, beyində Skleroz əleyhinə, damar genişləndirici, ürək və beyin damar spazmlarını aradan qaldırmaq üçün ən effektiv vasitələrdən biri sarımsaqdır.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən illərin sınanmış reseptini təqdim edir:

2 diş sarımsağı əzib sıyıq halına salır, şüşə butulkaya atıb, üzərinə 1 stəkan rafinə olunmamış ( satışda tapa bilərsiz) günəbaxan yağı əlavə edirsiz. Bunu soyuducunun aşağı gözündə saxlayırsız. Sabahı bir çay qaşığı təzə limon suyunun üzərinə bir çay qaşığı sarımsaqlı yağdan əlavə edib, yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl qəbul edirsiz.

Bir kurs 1-2 aydır. Sonra 1-2 ay fasilə verib, yenidən təkrarlamaq olar.

