Azərbaycan investorlarını dəstəkləyir - Mikayıl Cabbarov

Azərbaycan hökuməti ölkə iqtisadiyyatına sərmayə qoyan hər kəsi dəstəkləyir və bu səbəbdən Şura təbii və ya süni xarakterli problemlər barədə nazirliyi məlumatlandırmalıdır.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Azərbaycan-Rusiya İşgüzar Şurasının Bakıda keçirilən iclası zamanı İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov deyib.

M.Cabbarov Azərbaycan-Rusiya İşgüzar Şurasının biznes tərəfdaşlarını Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoymağa çağırıb.

Şuranın fəaliyyətinə toxunan nazir təşkilatın ölkələr arasında strateji əməkdaşlığı dərinləşdirmək üçün böyük əhəmiyyət daşıdığını qeyd edib və strukturun fəaliyyət coğrafiyasının genişləndirilməsi və şaxələndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

Qeyd edək ki, bu gün Bakıda Azərbaycan-Rusiya İşgüzar Şurasının iclası keçirilib.

