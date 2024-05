37 yaşlı oğluna 17 yaşlı qızı alan qadın DANIŞDI - VİDEO

“Bir-birilərini seviblər, razılıqla olub. Mən də elçi gedib, elin adəti ilə “hə”ni alıb, qızın barmağına üzük taxmışam”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri 17 yaşlı qızla evləndiyi iddia olunan 37 yaşlı oğlanın anası Reyhan Tağıyeva deyib.

O, nikah olması barədə xəbərləri təkzib edib:

“Demişəm ki, nə vaxt imkanım olar, yaşı tamam olanda toy edərəm. Yalandan sosial şəbəkələrdə yazırlar ki, 15 yaşı var, puluna görə evlənib. Mənim pulum var? Bir uşağım çətinliklə çörəkpulu qazanır. Qız tərəfdə istəməyənlər var, ona görə, belə ssenari yazıblar”.

Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində:

