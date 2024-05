Mixail Mişustinin rəhbərlik etdiyi Rusiya hökuməti bu gün dövlət başçısı Vladimir Putinin andiçmə mərasimindən sonra istefa verəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Russia Today” məlumat yayıb.

Bildirilib ki, inauqurasiyadan dərhal sonra hazırkı Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətlərinə xitam veriləcək.

