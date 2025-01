"Fənərbaxça" tarixində belə qol olmamışdı - Tarixi göstərici

Türkiyə Superliqasının 19-cu turunda "Konyaspor" "Fənərbaxça"nı qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, matçda hesab 25-ci saniyədə açılıb. Meydan sahiblərinin futbolçusu Pedrinyo fərqlənib. Bu həm də, "Fənərbaxça"nın tarixində buraxdığı ən erkən qol olub. Bununla belə, qonaqlar qələbə qazana biliblər. 14 və 25-ci dəqiqələrdə iki dəfə fərqlənən qonaqlar önə keçsələr də, 44-cü dəqiqədə hesab bərabərləşib. 61-ci dəqiqədə isə "Fənərbaxça" qələbə qoluna imza atıb. Bununla da, "Fənərbaxça" xallarını 42-yə çatdırıb. “Konyaspor" isə 20 xalla turnir cədvəlində 15-cı sırada qərarlaşıb. Lider "Qalatasaray" da 19-cu turda qələbə qazanmışdı.

Səfərdə “İstanbul Başakşehir”i 2-1 hesabı ilə məğlub edən "Qalatasaray", 50 xalla liderdir.

