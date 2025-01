"Qalatasaray" "Mançester Siti"də çıxış edən İlkay Gündoğanı heyətinə cəlb etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qalatasaray" futbolçuya 5 milyon avroluq məvacib təklif edib. İddialara görə, türklər futbolçu ilə 2 illik müqavilə imzalamaq istəyir.

Qeyd edək ki, İlkay Gündoğan, "Mançester Siti"nin heyətində ümumilikdə 304 oyun keçirib.

