Avropa nəhəngindən Ardaya çılğın təklif - Birdəfəlik istəyirlər

“Real Madrid”də mövsümün fasiləsində bir sıra transferlər həyata keçirilə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, əsas heyətə düşməkdə çətinlik çəkən Arda Gülerlə bağlı da transfer iddiaları var. Bildirilir ki, “Napoli” klubu Arda üçün çılğın təklif göndərib. İtaliyalı jurnalist Fabrizio Romano bildirib ki, PSJ Xviça Kvaratsxeliya ilə 5 illik müqavilənin şərtlərini razılaşdırıb. Transfer reallaşarsa futbolçunun məvacibi “Napoli”də aldığı məvacibdən azı 4 dəfə çox olacaq. Məlumata görə, italyanlar artıq Xviça Kvaratsxeliyanın yerinə futbolçu axtarırlar və bəyəndikləri oyunçulardan biri də Arda Gülerdir. “Napoli” Xviça Kvaratsxeliyanın transferindən əldə etdiyi gəliri Ardanın transferinə sərf edə bilər.

Xəbərdə deyilir ki, Karlo Ançelotti bu təklifdən məmnun olsa da, “Real Madrid” prezidenti Florentino Peres Ardanı klubdan göndərmək istəmir. İddialara görə, Peres Ardanın transferinə razılıq verməyəcək.

