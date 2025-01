Mourinyo "Qalatasaray"a sərt mesaj ünvanladı

"Fənərbaxça"nın baş məşqçisi Joze Mourinyo "Konyaspor" üzərində 3-2 hesablı qələbədən sonra "Qalatasaray"a mesaj ünvanlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, baxımlı matç olduğunu vurğulayan portuqaliyalı çalışdırıcı, komandasının hələlik istədiyi səviyyədə olmadığını ifadə edib. Mourinyo "Konyaspor"un oyununu bəyəndiyini ifadə edərək, "Fənərbaxça"nın qələbəsinə sevinənlərin və ya kədərlənənlərin olduğunu deyib.

Joze Mourinyo, "Türkiyədə hər matçın belə olmaması təəssüf doğurur, bəzi matçların taleyi əvvəlcədən müəyyənləşib. Komanda mükəmməl olmaqdan uzaqdır, amma bütün matçlar bugünkü kimi keçirilsəydi, biz də daha fərqli mövqedə olardıq. Dediyim kimi, bəzi matçların hekayəsini əvvəlcədən yazırlar” - deyə bildirib.

