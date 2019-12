Yunanıstanın Kefaloniya adasında Fiskardo limanı yaxınlığında eramızın birinci minilliyinə aid olan Roma gəmisi aşkar edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, gəmidə 6 min amfora tapılıb. Gəminin hissələri dənizdə batıb.



Arxeoloqların məlumatına əsasən, Fiskardo limanı yaxınlığında tapılan gəmilər arasında bu gəmi ən böyüyüdür və limanın qədim zamanlardan əhəmiyyətini təsdiq edir.

