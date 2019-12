Azərbaycanda biabırçı hadisə baş verib. Qayınana işdən evə qayıdan zaman gəlinini oğlanla yaxalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qayınana ARB televiziyasında yayımlanan Elgizlə izlə verilişində məlumat verib.

O, bildirib ki, gəlini qohumları ilə evdə tutub. Bundan sonra gəlini evdən qovan qayınana və gəlin də efirə gəlib. O, təsdiq edib ki, əri işdə olanda evə kişi gətirib.

Hadisə ilə bağlı videonu təqdim edirik:

