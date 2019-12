“Qarabağ” heç-heçə etdi

UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinə yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan təmsilçisi “Qarabağ” turnirdə son oyununa çıxıb. Ağdam klubu Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda “Düdelanj”ı qəbul edib.



Estoniyalı hakimlər briqadasının idarə etdiyi matçın ilk hissəsində qapılara qol vurulmayıb. Qarşılaşmanın 46-cı dəqiqəsində Qara Qarayev qırmızı vərəqə alaraq oyundan kənarlaşdırılıb. 63-cü dəqiqədə "Düdelanj" hesabı açıb. Rəqib komandanın heyətində Sabir Buqrine fərqlənib.



Son dəqiqələrdə Ağdam klubu Maqaye Geyenin vurduğu qolla hesabı bərabərləşdirib. Bununla da oyun 1:1 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb.



Qeyd edək ki, hər iki komanda pley-off mərhələsinə çıxmaq şansını itirdiyindən görüş formal xarakter daşıyıb. Lüksemburqda baş tutan görüşdə "Qarabağ" rəqibini 4:1 hesabı ilə məğlub edib.

