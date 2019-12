Bakı-Sumqayıt yolunda uzun tıxac yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tıxac Sumqayıtdan-Bakı istiqamətində olan yolda yaranıb.

İntensiv yağış avtomobillərin hərəkətinə mane olur.

Nəticədə yolun Abşeron rayonu ərazisindən 20 Yanvar metrostansiyası ərazisinə qədər tıxac yaranıb.

