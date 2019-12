Güclü yağış Bakıda nəqliyyatın hərəkətində çətinliklər yaradıb - VİDEO

Bu gün səhər saatlarından başlayaraq paytaxt Bakıya yağmağa başlayan güclü yağış bəzi yollarda nəqliyyatın hərəkətində çətinliklər yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müntəzəm marşrut üzrə hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinin intervalında gecikmələrə səbəb olub.

Yolların su basması maşınların hərəkətini çətinləşdirib ki, bu da nəqliyyatın hərəkətində sıxlığın yaranmasına səbəb olub.

Qeyd edək ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 13-də gün ərzində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 4-7, gündüz 10-13, Bakıda gecə 5-7, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan daxilində 763 mm civə sütunu, nisbi rütubət 70-80 faiz təşkil edəcək.

Rayonlarda da arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6, gündüz 8-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, gündüz 3-7 dərəcə isti olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.