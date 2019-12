Tərtərdə yetkinlik yaşına çatmayan gəlin evdən qaçıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə polisə qadının həyat yoldaşı Ağani Mahir Azad oğlu məlumat verib.

O bildirib ki, Tərtər şəhəri, M.F.Axundov küçəsi 31 saylı evdə onunla birlikdə qeyri-rəsmi nigahda yaşayan həyat yoldaşı, 2002-ci il təvəllüdlü Məmmədova Fatma Murtuz qızı noyabrın 29-dan 30-na keçən gecə əşyalarını yığaraq yaşadıqları evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

