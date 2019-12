“Tramp adminstrasiyası ABŞ-ı dünyanın baş bəlasına çevirib”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Çinin Xarici İşlər naziri Vanq Yi belə bəyanatla çıxış edib. O bildirib ki, Vaşinqtonun bir sıra vacib sazişlərdən çıxması yeni problemlərə yol açıb. Diplomatın sözlərinə görə, Tramp adminstrasiyası ABŞ və Çin arasında etimadın yaranmasına ciddi şəkildə zərbə vurub.

Yi hesab edir ki, Vaşinqton Pekinin milli maraqlarına zərbə vurmaq üçün qəsdən “hücum siyasəti” yürüdür.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.