Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanın ailə dostu Nüsrət Yıldırım dünyasını dəyişib.

Metbuat.az Türkiyə mətuatına istinadən xəbər verir ki, cənazə məasimində prezident Ərdoğan da iştiak edib.

Qardaşı Mustafa Ərdoğan, oğlu Bilal Ərdoğan, prezidentin ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin rəhbəri Fəxrəddin Altun, İstanbul valisi Ali Yerlikaya və digər rəsmilər də mərasimə qatılıblar. / Qaynarinfo

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.