Əməkdar artist Könül Kərimovanın oğlu Rəşad xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, Mərkəzi Klinikaya təcili tibbi yardımla çatdırılan Rəşadın ürəklə bağlı ciddi problemləri olduğu aşkarlanıb, anju əməliyyatı keçirib.

Oğlunun durumu ilə bağlı açıqlama verən Könül Kərimova məlumatı təsdiqləyib. O, hazırda övladının vəziyyətinin yaxşı olduğunu bildirib.

