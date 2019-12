Bakıda ana xəstə uşağını zəncirləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Mehdiabad qəsəbəsində baş verib. Hadisənin görüntüsü ARB televiziyasında "Elgizlə izlə" verilişində yayımlanıb.

Verilişin müxbiri hadisə yerinə gedərkənn gördüklərindən şoka düşüb.

Ətraflı videonu təqdim edirik:





