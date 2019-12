Mərsində 500 iş yeri olan meyvə-tərəvəz bazarında yanğın olub.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, səhər saatlarında yaşanan hadisə yerinə yanğınsöndürən dəstələri cəlb olunub. İş yeri sahibləri məhsullarını xilas etməyə çalışıblar.

Bazarda baş verən yanğın nəticəsində 4 iş yeri yanaraq kül olub.

