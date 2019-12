Kaliforniyalı 29 yaşlı sehrbaz Zak Kinq sosial şəbəkələrdə paylaşdığı son videosu ilə hər kəsi heyrətləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Daily Mail” xəbər yayıb.

Videonun sonunda o, kameraya yaxınlaşaraq güzgü və skeytbordu göstərir. Ancaq bu izahın özü belə tamaşaçıları daha çox çaşdırıb.

Bildirilir ki, onun videosuna təkcə “TikTok”da 2,1 milyard dəfə baxılıb.

