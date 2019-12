Bakıda baş vermiş qəza anı kameraya düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə gecə saatlarında baş verib.

Yüksək sürətlə hərəkətdə olan “VAZ 2107” markalı avtomobilin sürücüsü dairəyə doğru hərəkət edib.

O, təhlükəsizlik adacığının üstündən keçir və sonra dairənin içinə daxil olub.

Sürücünün başının telefona qarışdığı ehtimal olunur.

