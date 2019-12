İngiltərə Premyer Liqasında 17-ci tur davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün "Çelsi" klubu növbəti oyununu keçirib. "Bornmut"la qarşılaşan "Zadəganlar" öz meydanında 1:0 hesabı ilə məğlub olub.

Qeyd edək ki, bu görüşdən sonra Frank Lempardın komandası 29 xalla 4-cü pillədə qərarlaşıb, "Bornmut" isə 19 xalla 14-cü olub.



