Bakının Nərimanov rayonu, Təbriz prospekti 1 ünvanında bir nəfər qadın binanın blokunda yanğın törədib.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin “Azəriqaz” İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, blokdakı əşya şkafı yandırılıb. Bu zaman ətrafı bürüyən alov 2 qaz sayğacının da yanmasına səbəb olub.

