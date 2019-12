“Gələn il Braziliya səfirliyini Təl-Əvivdən Qüdsə daşıyacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu belə açıqlama verir. O bildirib ki, ABŞ-dan sonra Braziliya da oxşar addım atacaq. Hökumət başçısının sözlərinə görə, Braziliya rəhbərliyi bu barədə İsrailə vəd verib.

Qeyd edək ki, ötən il ABŞ Təl-Əvivdəki səfirliyini Qüdsə daşıyıb.

Anar / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.