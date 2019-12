FETÖ ilə əməkdaşlıq edən azərbaycanlı qadın həbs edildi

Türkiyənin Əskişəhər vilayətində Fətullah Terror Təşkilatının (FETÖ) üzvü olduqları iddiasıyla mühakimə olunan iki şəxsə 6 il 3 ay həbs cəzası verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baş tutan Məhkəməyə şərti azadlıqda olan Azərbaycan əsilli Türkiyə vatandaşı olan Sabina Maylıba öz vəkili ilə qatılıb. S.Maylıba FETÖ-nün bölgə üzrə təşkilantlandırılmasında günahlandırılır. Haqqındakı iddiaları rədd edən qadın məhkəmədən bəraətini tələb edib.

Ancaq Məhkəmə heyəti Maylıbanın tələbini qəbul etməyib və onu "silahlı terror təşkilatı üzvü olmaqda günahlandıraraq 6 il 3 ay həbs cəzası verib.

Digər mühakimə olunan şəxs isə Ayfer Oral da 6 il 3 ay həbs cəzası alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.