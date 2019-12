İki yaşlı qız mutasiya nəticəsində qoca qarıya çevrildi

Britaniyanın Lester şəhərində yaşayan ailədə iki yaşlı qız “Bencamin Batton” xəstəliyinə düçar olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2017-ci ildə dünyaya gələn İsla Kilpatrik-Skriton sümüklərin deformasiyasından əziyyət çəkir.

Mutasiya nəticəsində onun hüceyrələri daha tez solur və buna görə uşaq daha yaşlı görünür.

İki yaşında onun çəkisi 6,8 kq təşkil edir ki, bu da normadan iki dəfə azdır.

Nazik nəfəs borularına görə uşağın nəfəs alması çətinləşib. Bundan əlavə, qızda ürək çatışmazlığı da aşkar olunub.

