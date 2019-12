Moskva aeroportunda 40 nəfər İsrail vətəndaşı saxlanılıb

İsrailin 40-a yaxın vətəndaşı Moskvadakı Domodedovo aeroportunda naməlum səbəbdən saxlanılıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Moskvada yerləşən səfirliyi məlumat yayıb.

Məlumatda İsrailin Rusiya ilə yaxşı ticarət və turizm münasibətində olduğu qeyd olunub və bu məsələnin tezliklə yaxşılığa doğru həll olunacağına ümid yer alıb

