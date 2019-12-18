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Moskva aeroportunda 40 nəfər İsrail vətəndaşı saxlanılıb

Moskva aeroportunda 40 nəfər İsrail vətəndaşı saxlanılıb
22:38 18 Dekabr 2019
55 Dünya
Sübhan Sadıqov
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İsrailin 40-a yaxın vətəndaşı Moskvadakı Domodedovo aeroportunda naməlum səbəbdən saxlanılıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Moskvada yerləşən səfirliyi məlumat yayıb.

Məlumatda İsrailin Rusiya ilə yaxşı ticarət və turizm münasibətində olduğu qeyd olunub və bu məsələnin tezliklə yaxşılığa doğru həll olunacağına ümid yer alıb

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Новости

Новый Mclaren 570S Spider

Автомобили стали дорогими катящимися гаджетами, полными экранов, динамиков и датчиков - но действительно ли они хорошие гаджеты? В нашей серии, ScreenDrive, мы рассматриваем автомобили, как и любое другое устройство, начиная с того, что они любят использовать. Когда вы думаете о суперкаре McLaren, первые слова, которые, вероятно, всплывают в вашей голове, «невероятно быстрые», «очень дорогие», «уникально спроектированные» и, возможно, «глупые двери». Я очень сомневаюсь в «сложном интерфейсе с сенсорным экраном» в вашем списке. И на то есть веская причина: вы не покупаете McLaren за технологию, которую вы можете увидеть и потрогать; Если вам повезло наткнуться на 208 800 долларов, когда вы рылись в задней части дивана, вы можете подумать о покупке McLaren 570S Spider, который вместе с 570S Coupé и GT классифицируется как один из наиболее разумно по цене в диапазоне. С точки зрения суперкаров, это почти выгодная сделка. Конечно, у меня нет лишних 200 тыс. Долларов на суперкар, и я был безумно взволнован, когда McLaren предложил одолжить мне паук 570S на долгие выходные. Их единственными условиями было то, что я вернул его полностью заправленным, и я не проехал его более 300 миль. Я не видел в мелком шрифте ничего конкретного о том, как легко или не разбить его, но я скорее воспринимал это как данность. После того, как документы были подписаны, я становлюсь счастливым владельцем (хотя и всего на четыре дня) одного из лучших британских спортивных суперкаров, доступных сегодня. Несмотря на то, что это McLaren начального уровня (дорожная стоимость модели, на которой я ездил, составляла 244 370 долларов), 570S все еще до смешного быстр. 3,8-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом развивает мощность 562 л.с. при крутящем моменте в 443 фунта-фута, который передается на задние колеса с помощью бесступенчатой ​​коробки передач с семью скоростями, позволяющей автомобилю разогнаться до 60 миль в час за 3,1 секунды и максимальной скорости 204 миль в час (196 миль в час с крышей вниз). Ясно, что «начальный уровень» здесь очень относительный термин. Двигатель и салон V8 570S имеют чрезвычайно легкий и аэродинамически обтекаемый корпус, дизайн которого McLaren не стесняется. Тем не менее, автомобиль выглядит намного меньше и гораздо менее радикальным в реальной жизни, чем на фотографиях. Он компактный, стройный и почти сдержанный - хотя тот факт, что 570S, на которых я ехал, был черным ониксом, а не оранжевым McLaren, зеленым mantis или пурпурным лантана, был, вероятно, значительным фактором, не позволяющим мне чувствовать себя смущенно за рулем. ИНТЕРЬЕР Интерьер минимален и, в отличие от автомобиля, выглядит намного больше, чем кажется. Но войти и выйти из этого немного сложнее.После того, как вы без труда подняли чудесно сбалансированную двугранную дверь, перед вами стоит задача неуклюже сползти на сиденье водителя. К счастью, этот процесс требует гораздо меньших искажений, если вы сначала опустите крышу, что может быть одной из лучших причин выбрать Spider вместо купе. Крыша вверх или вниз, также есть возможность включить «комфортный вход», который автоматически отталкивает сиденье водителя назад и тянет руль с плоским дном в приборную панель, делая вашу жизнь еще проще. После сидения интерьер, кажется, расширяется и оборачивается вокруг вас. Несмотря на то, что 570S довольно легок в использовании, чтобы создать комфорт для существ и сложные информационно-развлекательные системы, он выполнен с индивидуальной пошивкой приборной панели, оснащенной очень функциональными и красиво изготовленными инструментами. Дизайн скорее Soho House, чем Claridges: минималистский, современный, ультрасовременный британский стиль, сочетающий алькантару, алюминий и, если вы готовы потратить дополнительно 6 680 долларов, углеродное волокно. Исключая даже самый слабый запах шпона красного дерева или малейший намек на ковровое покрытие из ворса, результат получился удивительно заниженным и очень «новым» в Англии. Режимы вождения: Расположенный между сиденьями водителя и пассажира удобно расположен центральный пульт, в котором находятся основные настройки привода. Среди различных органов управления есть большая, смелая кнопка запуска / остановки двигателя и два обнадеживающих коренастых циферблата, оба элегантно заштрихованных из алюминия, которые меняют управление (H) и трансмиссию (P) с «нормального» на «спортивный» или «гусеничный» соответственно. В течение моих долгих выходных с 570S я регулярно переключался между «нормальным» и «спортивным» в зависимости от того, нужно ли мне просто переходить от А к В («нормально») или я хотел испытать острые ощущения от вождения этого чокнутого автомобиля, когда он был четко предназначен («спорт»). Само собой разумеется, что я оставил настройки «дорожки» в одиночку. Я предсказуемо выбрал «нормальный» для моей первой поездки McLaren и отправился из Нью-Йорка в час пик в пятницу днем ​​в направлении Коннектикута. Из-за того, что машина так низко к земле, окружающее движение, казалось, нависало над мной со всех сторон, заставляя меня чувствовать себя довольно маленьким и уязвимым. Не помогает то, что с крышей 570S, кажется, имеет избыток слепых зон, что делает смену полосы движения менее маневренным и больше прыжком веры. Все стало немного лучше, как только я вышел из городского движения и выехал на открытое шоссе. Я двигался со скоростью от 55 до 65 миль в час, в то время как V8 мягко (и удивительно тихо) отрывался позади меня на очень расслабленных 1500-1700 оборотах - что для этого двигателя едва ли выше отметки.Однако всякий раз, когда я нажимал на педаль газа, чтобы обогнать даже smidgen, машина просыпалась от ступора, и я обнаруживал, что почти мгновенно путешествую на скоростях, которые требуют от меня, чтобы я умолял Пятого и двигался дальше. Поездка в Коннектикут дала мне достаточно времени, чтобы ознакомиться с красиво оформленным интерфейсом климат-контроля (это был необычайно холодный осенний день) и поиграть с электрическим управлением сидений, чтобы попытаться сделать себя более комфортным. Эта последняя часть была большой ошибкой. Я бы порекомендовал вам, если вы когда-нибудь окажетесь в завистливом положении, собирая совершенно новые 570S у вашего местного дилера McLaren, я настоятельно рекомендую вам выделить дополнительное время, чтобы представитель службы поддержки «подогнал» вас к водительскому сидению и заблокировал настройки в память. Никогда не прикасайтесь к элементам управления самостоятельно. Я не могу подчеркнуть это достаточно. Их буквально невозможно увидеть; должны быть ориентированы исключительно на ощупь; и изложены таким образом, чтобы бросить вызов всем известным законам логики в этой вселенной или любой другой. В отличие от безумно глупых элементов управления сиденьями дополнительная аудиосистема 12 Speaker Bowers & Wilkins (которая поставляется в комплекте с пакетом «By McLaren Designer Interior», всего $ 3110) - это было совершенное совершенство. Я выбрал успокаивающую прекрасную музыку с мощными басами и парящей мелодией, чтобы помочь мне избежать ярости от бессмысленного управления сиденьями и двигаться дальше. Режимы вождения: спорт После примерно часа езды по автостраде мои первоначальные нервы, связанные с незнакомым автомобилем, несколько ослабли. Я начал чувствовать себя очень комфортно, и на самом деле я обнаружил, что машина удивительно податлива и удивительно проста в управлении. Но опять же, я действительно не был за рулем. Проезжая через нью-England город Нью-Милфорд, я повернул направо на 69, извилистую, широкую проселочную дорогу, которая ведет на восток в сторону Роксбери и холмистой местности округа Личфилд. Солнце только начинало опускаться за горизонт, когда я переключил настройки трансмиссии и подвески с «нормального» на «спортивный» и нажал кнопку «активный» в центральном блоке управления. Янтарный кольцевой свет немедленно загорелся, чтобы предупредить меня, что я теперь контролирую и отвечаю за свои собственные действия ... или, по крайней мере, в отношении моих переключений передач. До этого момента я оставлял эти решения за машиной, которая, в свою очередь, решила постоянно переключать коробку с семью скоростями, чтобы снизить обороты двигателя до очень тихого минимума.После того, как я очистил пределы города, я проверил зеркала заднего вида, просканировал дорогу на предмет приближающихся автомобилей (дорога была удивительно лишена движения) и замедлил McLaren до ползания, прежде чем спрятать педаль акселератора в пол. 570S мгновенно прыгнул вперед, и безумно быстро набирали обороты. Я нажимал на правую (+) лопасть, чтобы переключать передачи каждый раз, когда счетчик оборотов достигал 5000 об / мин. Изменения были действительно почти незаметными, за исключением того, что двигатель издавал удовлетворительную «каплю» из дополнительного спортивного выхлопа (4090 долларов), чтобы отметить каждое изменение. После всего лишь трех или четырех смен я обнаружил, что езжу на ... (скорость отредактирована здесь, снова обращаясь к пятой точке) ... и поэтому я крепко нажал на педаль тормоза, одновременно нажимая левую педаль пониженной передачи. Это было похоже на удар по стене. Обороты резко упали так же быстро, как они поднялись, и после того, что казалось всего лишь секундой или около того, карбоново-керамические тормоза снизили скорость машины до 20 миль в час - что казалось почти таким же, как неподвижность. Я повторил этот процесс в течение следующих десяти миль или около того: проверка трафика, замедление до ползания, затем ускорение и замедление. Я обретал уверенность в машине каждый раз и действительно начал получать удовольствие. Иногда это было на длинной прямой; в других случаях именно благодаря крутым s-образным изгибам я смог воспользоваться удивительной силой сцепления с широкими шинами Pirelli P Zero Corsa, которые были полностью нагреты, несмотря на этот холодный, ясный осенний вечер в Новой Англии. Наконец, возможность по-настоящему управлять 570S опьяняла, подбадривала и вызывала разочарование. Хотя машина дразнила меня, чтобы ехать быстрее; искушать меня загнать сильнее; и побуждает меня тормозить позже. Потому что так просто и весело. Вождение McLaren напомнило мне о том, что я впервые ехал на своем мотоцикле Ducati 748 по гоночной трассе, когда радикальный характер современного спортивного мотоцикла наконец обрел смысл. То же самое можно сказать и о 570S: только когда вы ускоряетесь, автомобиль наконец начинает чувствовать себя идеально сбалансированным, подтянутым и пригодным для использования. На дорогах общего пользования это чувство длится чуть более трех секунд, прежде чем риски перевешивают вознаграждение. Отсюда и разочарование.

Google Stadia начала нормально работать.

Во вторник, 19 ноября, Google запустит облачный сервис, который действительно позволит вам играть в высокобюджетные игры без дисков или загрузок, консолей или игровых ПК. Это потому, что Stadia позволяет вам транслировать игры, которые вы покупаете на серверах в облаке, и это более надежно, чем любая услуга, которую я тестировал за десятилетие в этой технологии. Если вы ожидаете, что он будет выглядеть или работать так же, как высококлассный игровой ПК или даже высококачественная игровая консоль, или если вы надеетесь на приложение, вы можете разочароваться. Но общая реакция, которую я испытал во время игры в «Стадию», была такой же, как и у наполовину приличных наушников: я бы с радостью продолжал играть, если бы меня еще не избаловали. Все, что вам нужно, - это приличное подключение к Интернету, хороший Wi-Fi-роутер и выбор ключа Google Chromecast Ultra, телефона Pixel или веб-браузер Chrome на ноутбуке или настольном компьютере. Ох, и много терпения. Несмотря на очарование и улучшенный набор игр, облачный игровой сервис Google не сравнится с тем, что компания изначально обещала в марте. По сути, это бета-версия, за которую Google берет реальные деньги, и вы должны подождать до 2020 года, чтобы это изменилось. Наш обзор издания Google Stadia Founder's Edition Оценка 5 из 10 Плюсы: Это действительно работает Более четкая картина, чем у ранних соперников Плавные переходы между ПК и телефоном Минусы: 4K не выглядит как 4K Веб-версии Chrome не хватает верности Набор функций отсутствует при запуске Не работает над LTE Я не собираюсь пересказывать всю мою редакционную статью о невероятно неуклюжем запуске Google, но я думаю, что было бы полезно рассказать вам, что такое Stadia, а что нет, поэтому мы можем рассмотреть ее честно.Сегодня Stadia - это разовая покупка за 130 долларов, плюс 10 долларов в месяц (после трехмесячной пробной версии), плюс от 20 до 60 долларов за премиум-игру; за ранний доступ к сервису, который позволяет вам играть в ограниченный выбор из 22 игр, которые вы в основном уже можете купить везде; кроме этого, вы можете передавать их прямо из облака; на вашем телевизоре с включенным ключом Chromecast Ultra с разрешением «4K» и высоким динамическим диапазоном (HDR); с включенным беспроводным контроллером Stadia, который примерно эквивалентен контроллеру Xbox One или Sony DualShock, за исключением того, что он работает только по беспроводной связи с Chromecast; или на телефонах Google Pixel с разрешением «1080p», при условии, что вы также покупаете клипсодержатель контроллера (или подставку для телефона) и подключаете его через USB-C; или через веб-браузер Chrome с разрешением «1080p» с любым проводным геймпадом или мышью и клавиатурой на ваш выбор; с возможностью плавного переключения между телефоном и ПК, или несколько менее плавно между телевизором, телефоном и ПК, чтобы выбрать, где вы остановились на другом устройстве кроме как без голосового чата, захвата или Google Assistant на телефоне * и без возможности видеть достижения или делиться снимками с любой платформы, включая TV и Chrome * На самом деле, рецензенты Stadia не смогли попробовать это на любой платформе, хотя Google утверждает, что они сработают в первый день. Контроллер клипса продается отдельно. Когда-нибудь в 2020 году Stadia станет бесплатным сервисом плюс стоимость игр; для каталога из 44 подтвержденных названий, в том числе выдающихся Cyberpunk 2077 и, возможно, Baldur's Gate III; с дополнительной подпиской на Stadia Pro за 10 долларов в месяц для воспроизведения на 4K с HDR через собственный браузер Chromecast Ultra или Chrome; с дополнительным контроллером Stadia за 70 долларов, который теоретически может переключаться между телефоном, ПК и телевизором без необходимости выключения, повторного сопряжения или подключения; которая также позволяет вам слушать и общаться с наушниками Bluetooth, а не только с проводным набором 3,5 мм; с достижениями, возможностью мгновенно делиться захватами игрового процесса на YouTube и кроссплатформенным голосовым чатом; неопределенный объем интеграции с YouTube позволит использовать некоторые из обещанных функций Stadia, которые не были запущены (см. ниже). Интерфейс Stadia, как он отображается в Chromecast. Во многом это выглядит и в Интернете.Когда-нибудь Google пообещал или предложил: Вы сможете нажать на объявление YouTube для игры, чтобы перейти прямо в эту игру Вы сможете вести прямую трансляцию на YouTube в 4K одновременно с игрой в 4K Вы сможете поделиться ссылкой на конкретный момент в игре с друзьями или подписчиками, чтобы они могли попробовать ее мгновенно. Стримеры смогут позволить зрителям выстроиться в очередь, чтобы немедленно присоединиться к их игре. В некоторых играх вы сможете видеть действительные экраны вашего друга, чтобы помочь. Специальная кнопка Google Assistant на контроллере что поможет вам в играх Будущие игры будут объединять возможности нескольких серверов Stadia для выполнения невозможных задач на консоли или ПК, таких как единый общий мир для каждого игрока, продвинутая физика, полностью разрушаемые миры, огромное количество NPC и т. Д. Google выпустит свои собственные игры для Stadia с некоторыми из этих функций Другие Android телефоны и, возможно, айфоны будут участвовать в действии Может случиться кроссплатформенный мультиплеер Stadia будет масштабироваться до разрешения «8K» и 120 кадров в секунду Как работают облачные игры Независимо от того, говорим ли мы о Google Stadia, PlayStation Now, GeForce Now или Microsoft xCloud, основная концепция облачных игр одна и та же: вместо того, чтобы иметь в своем доме мощный игровой ПК или игровую консоль, вы получаете удаленный доступ к Игровой компьютер, который живет в серверной стойке далеко. Эти серверы транслируют вам игру так же, как видео на YouTube. (Фактически Google Stadia использует для этого тот же кодек VP9.) Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку, перемещаете мышь или щелкаете джойстиком, эта команда должна передаваться через Интернет на сервер. Затем этот сервер должен обновить игру и передать сжатый видеокадр этой реакции обратно на телевизор, ноутбук или телефон. И все это должно быть сделано настолько быстро, что вы не заметите задержки. Вот почему просто иметь быстрое подключение к Интернету (в Мбит / с) недостаточно: оно также должно быть стабильным,не перегруженным, и вы должны быть достаточно близко физически к этим серверам. Еще одним недостатком облачных игр является то, что, поскольку вы постоянно загружаете видеокадры, они могут поглотить гораздо больше данных, чем сами файлы игр. Ваша средняя игра с большим бюджетом составляет 50 ГБ, но Google говорит, что Stadia может потреблять до 20 ГБ в час. Я не видел такого большого количества использования в час, но между Stadia и несколькими загрузками игр для сравнения, я почти достиг своего предела данных Comcast на 1 ТБ только в середине ноября. Это почти половина обзора Stadia, потому что многие функции, обещанные Google в марте, просто еще не существуют. Итак, давайте сосредоточимся на том, что существует: сервис, который позволяет вам играть в целые игры через Интернет на телевизорах, телефонах и в веб-браузерах, который сам по себе все еще впечатляет. Stadia - это сервис, в котором, если ваши друзья Destiny 2 могут нуждаться в вас для рейда, вы можете на законных основаниях вносить свой вклад независимо от того, где вы находитесь и чем занимаетесь - при условии наличия хорошего Wi-Fi. Теперь у меня практически нет шансов сделать это с друзьями, потому что Destiny 2 не имеет кроссплатформенного мультиплеера (или настраиваемого FOV, если вам интересно). Вероятно, они будут играть в нее на консолях и ПК, которые у них уже есть. Bungie позволяет вам синхронизировать ваши успехи между Stadia, PlayStation, Xbox и Steam - что является огромным преимуществом в его пользу - но я сомневаюсь, что смогу кого-нибудь переключить, когда Destiny 2 на Stadia выглядит намного хуже, чем на других платформах. Вы заметили, что я написал «4K» и «1080p» в кавычках раньше? В течение нескольких дней я пытался и не смог заставить Google признать, что его серверы на самом деле не рендерит интенсивные игры на уровне 4K. Например, вот фотография, которую я тщательно сфотографировал на своем iPhone 11 Pro, когда играл в Shadow of the Tomb Raider при самых высоких настройках, которые, как кажется, сегодня предоставляет Stadia: А вот аналогичное изображение с моего игрового ПК с GeForce GTX 1080, видеокартой, теоретически имеющей немного меньшую динамическую скорость (9 терафлопс против 10,7 терафлопс), чем должны предлагать серверы Stadia. То, на что вы смотрите здесь, не является плохой потоковой передачей; поток 4K. Не только это, но и лучшее качество потокового изображения, которое я когда-либо видел, без множества неприятных артефактов сжатия, из-за которых другие сервисы облачных игр выглядят так, как будто между вами и большей частью игры существует отвратительный туман. Но где резкие детали в модели персонажа Лары Крофт? А где текстуры высокого разрешения? Google сказал мне, что Stadia предназначена для запуска игр с самым высоким разрешением со всеми включенными настройками, но ясно, что здесь этого не происходит. С Destiny 2 становится еще более очевидным, что игра не работает на самых высоких настройках.В Chromecast Ultra поток «4K» выглядел ближе к 1080p, и мой коллега Том Уоррен и я уверенны в том, что потоки 1080p, которые мы получаем в веб-браузере Chrome, больше похожи на 720p. Первоначально Google сообщил нам, что использует сборку Destiny 2 с самым высоким разрешением и самой высокой точностью. Но позже Банги подтвердила, что наши глаза не обманывают нас. «При потоковой передаче с разрешением 4K мы визуализируем с исходным разрешением 1080p, а затем повышаем частоту и применяем различные методы для повышения общего качества эффекта», - сказал представитель Bungie, добавив, что D2 работает на ПК, эквивалентном средним настройкам. Источник:Theverge.com