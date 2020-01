Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov ABŞ dövlət katibi Mayk Pompeo ilə telefon danışığında vurğulayıb ki, iranlı general Qasım Süleymaninin öldürülməsi beynəlxalq hüququn kobud şəkildə pozulmasıdır.

Metbuat.az RİA “Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir.

