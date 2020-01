Myanmanın şərqindəki Kayin əyalətində baş verən yol qəzasında ən az 22 nəfər ölüb, daha 10 nəfər yaralanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, qəza Mavadi kəndində avtomobil və avtobusun toqquşması nəticəsində baş verib. Avtomobilin bütün sərnişinləri, habelə qəza nəticəsində dərəyə düşən avtobusun 15 sərnişini həlak olublar.

Qurbanların səkkizinin uşaq olduğu qeyd olunur.

