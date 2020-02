Türkiyə parlamentinin razılıqb verməsindən sonra hərbçilərin Liviyaya göndərilməsinə start verilib.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan CNN Türk telekanalına müsahibəsində bidirib.

Ərdoğan əlavə edib ki, hərbçilərin əsas vəzifəsi Liviyada hərbi qüvvələr arasıbnda koordinasiyanı təşkil etməkdir.

