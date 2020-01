ABŞ-da zəncirvari yol qəzası: 5 ölü, 60 yaralı - FOTO

ABŞ-ın Pensilvaniya Ştatında baş verən zəncirvari ağır yol qəzasında 5 nəfər ölüb, 60 nəfər yaralanıb.

Metbuat.az İHA-ya istinadən xəbər verir ki, əyalət polisinin açıqlamasına görə qəzada iştirak edən üç yük maşını və bir turist daşıyan avtobus əvvəlcə yol kənarındakı baryerlərə çırpılıb, daha sonra isə bir-biri ilə toqquşub. Nəticədə 7-65 yaş arası olan 60 nəfər yaralanıb və 5 nəfər hadisə yerində ölüb. Yaralılar yaxınlıqdakı müxtəlif xəstəxanalara yerləşdiriliblər.

Bundan başqa, polis yolun uzun müddət bağlı olacağı barədə məlumat yayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.