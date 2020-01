"Leyptsiq"in futbolçusu Marselo Saraççinin "Qalatasaray"a keçidi rəsmiləşib.

Metbuat.az İstanbul klubunun saytına istinadən yaydığı xəbərə görə, uruqvaylı sol cinah müdafiəçisi 1.5 il müddətinə icarə əsasında "Cim-Bom"da çıxış edəcək. "Qalatasaray" Almaniya təmsilçisinə 500 min avro icarə haqqı ödəyəcək.

Qeyd edək ki, M.Saraççi yeni klubunda ümumilikdə 2 milyon 500 min avro qazanacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.