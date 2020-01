“Əl-Şəbab” radikal islamçı qruplaşmasının Keniyadakı hərbi bazaya hücumunun İranla heç bir əlaqəsi yoxdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Afrika Komandanlığının rəsmi açıqlamasında bildirilib.

Qeyd edilib ki, ABŞ-ın Afrika komandanlığı “Əl-Şəbab”ın amerikalı hərbçilərin də istifadə etdiyi “Camp Simba” hərbi bazasına hücumunu İranla əlaqəli saymır.

Sözügedən radikal silahlı qruplaşmanın əvvəllər də bu hərbi bazaya hücum etdiyi bildirilib.

