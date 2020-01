Türkiyənin Mersin vilayətinin Erdemli rayonunda leysan yağışlarından sonra torpaq sürüşməsi baş verib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, sürüşmə nəticəsində fərdi yaşayış evi uçub, bir nəfər uçqunun altında qalaraq ölüb.

Bundan başqa, Mersinin Mut rayonunda dünən axşam baş verən seldən sonra dərəyə düşən avtomobilin sürücüsünün meyiti tapılıb.

Qeyd edək ki, paytaxt Ankara da daxil olmaqla, dünəndən Türkiyənin bir neçə bölgəsində qarlı və çovğunlu hava şəraiti müşahidə edilməkdədir.

