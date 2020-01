Tehranda Ukrayna təyyarəsinin qəzaya uğraması zamanı ölənlərin ilkin siyahısı açıqlanıb. Siyahıda 180 nəfər var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "News Front" portalı məlumat yayıb.

Ölənlərin əksəriyyəti Kanada vətəndaşı olub:

Ukrayna vətəndaşları - 15 nəfər (2 sərnişin və 13 ekipaj üzvü)

İran vətəndaşları - 71;

Kanada vətəndaşları -73;

Almaniya vətəndaşları - 4;

Böyük Britaniya vətəndaşları - 3;

İsveç vətəndaşları - 8;

Əfqanıstan vətəndaşları - 6.

