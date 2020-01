İranda baş verən etiraz aksiyalarında saxlanılanlar var

Bu günlərdə Tehranda “Ukrayna Beynəlxalq Hava Yolları” şirkətinə məxsus sərnişin təyyarəsinin vurulmasından sonra ölkədə keçirilən etiraz aksiyaları zamanı 30-dək insan saxlanılıb.

Metbuat.az “Tasnim”ə istinadən xəbər verir ki, Ali Məhkəmənin sözçüsü Qulamhüseyn İsmayıli bu barədə bildirib: “Son hadisələrdə saxlanılanlar oldu, lakin onların dəqiq sayını söyləyə bilmərəm. İlkin məlumata görə 30 nəfərə yaxındır”.

O, saxlanılanlardan bəzilərinin məhkəmə araşdırmasından sonra azad edildiklərini söyləyib.

