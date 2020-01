Almaniyada yaşayan çeçenlər arasında kütləvi həbslər başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yaşı 23-28 arasında dəyişən şübhəlilər terror aktı planlaşdırmaqda şübhəli bilinir.

Almaniya Prokurorluğu bir neçə federal əyalətdə: Berlin, Şimali Reyn-Vestfaliya, Brandenburq və Turingiyada eyni vaxtda aparılıb.

“Şübhəlilər potensial hücum yerlərini müşahidə etməkdə təqsirli bilinir”- deyə “Bild” jurnalı yazır.

Saxlanılan şəxslərin üzərindən kəsici-deşici alətlər tapılıb. (modern.az)

