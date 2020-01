Haftarın tərəfdarları: "Müharibə davam edəcək"

Liviya Milli Ordusunun komandanı Xəlifə Haftarın tərəfdarlarının cəmləşdiyi Nümayəndələr Palatasının nümayəndəsi Aqil Saleh ölkədə atəşin dayandırılması rejiminin sona çatdığını bildirib.

Bu barədə Metbuat.az “Anadolu” agentliyinə istinadən xəbər verir.

"Bizim üçün barışıq bitdi, müharibə davam edəcək", - deyə Saleh yerli telekanallardan birinin efirində bildirib.

Onun sözlərinə görə, Tobruk yanvarın 12-də Rusiya dövlətinin başçısı Vladimir Putinə hörmət etdiyinə görə gecə yarısından Liviyada barışığın tətbiqi haqqında təklifə müsbət reaksiya verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.