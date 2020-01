İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Tehranda Ukrayna “Boeing”inə raket zərbəsi endirildiyi güman edilən anı videoya çəkən şəxsi saxlayıb.

Metbuat.az RT-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın “Fars” agentliyi məlumat yayıb.

Daha əvvəl İran hökuməti təyyarə qəzası ilə əlaqədar bir neçə nəfərin həbs olunduğunu elan etmişdi.

