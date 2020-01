ABŞ-ın İraqdakı bazası raket atəşinə tutulub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, İraqdakı Ət-Təci bazası raket atəşinə məruz qalıb.



Atəş nəticəsində ölənlər və ya yaralananların olub-olmaması barədə məlumat verilmir.

