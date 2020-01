Meksikada kütləvi zəhərlənmə qeydə alınıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə "Milenio" qəzeti bildirib.

Məlumata əsasən, hadisə Qvadalaxara şəhərinin uşaq bağçalarının birində baş verib. Müəssisənin ən az 70 yetirməsi xəstəxanaya yerləşdirilib.

Zərərçəkən uşaqların vəziyyəti barədə məlumat açıqlanmayıb. İlkin məlumatlara görə, onlar pendirdən zəhərlənə bilərlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.