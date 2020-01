Boliviyanın sabiq daxili işlər naziri Karlos Romero korrupsiyada şübhəli bilinərək saxlanılıb.

Metbuat.az RİA “Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə “El Deber” nəşri məlumat yayıb.

Qeyd edilir ki, o, çərşənbə axşamı müalicə edildiyi xəstəxananı tərk edərkən saxlanılıb. Keçmiş nazir ifadə vermək üçün prokurorluğa aparılıb.

