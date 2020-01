Pakistanda onlarla insan əlverişsiz hava şəraitinin qurbanı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Dawn” məlumat yayıb.

Nəşrin məlumatına görə, ölkə ərazisində davam edən leysan yağışlar, qar və qar uçqunu nəticəsində ölənlərin sayı 93 nəfərə çatıb.

Əlverişsiz hava şəraitinın qurbanları ən çox Azad Kəşmirdə qeydə alınıb - burada 66 nəfər həlak olub.

Bildirilir ki, kəskin hava şəraiti ilə əlaqədar daha 53 nəfər xəsarət alıb.

