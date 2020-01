Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və ABŞ-ın dövlət başçısı Donald Tramp arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, prezidentlər iki ölkə arasındakı münasibətləri və Liviyadakı son vəziyyəti müzakirə ediblər.

Anar / Metbuat.az

